Vi har redan skapat kaos i sjukvården i Two Point Hospital, och i maj var det tänkt att vi skulle få sätta vår prägel på en karikatyr av skolväsendet, men så blir det inte. I ett inlägg i utvecklaren Two Point Studios forum skriver de att de fattat det tuffa beslutet att försena Two Point Campus till 9 augusti.

De säger sig nästan vara framme vid mållinjen, men att de vill se till att alla versioner, på pc och konsoler, är så pass polerade och optimerade som möjligt, så att alla får en bra upplevelse när spelet släpps.

Som plåster på såren får vi en ny utvecklingsvideo där de bland annat berättar att vi kommer att få betydligt större frihet i hur våra byggnader ser ut än tidigare. De tittar även på vilka kurser vi kommer att kunna erbjuda på vår högskola, och det ser helt klart ... intressant ut. Eller vad sägs om en riddarskola eller gastronomikurser där eleverna lär sig att laga gigantiska pizzor?

9 augusti är det upprop på pc, Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S och Nintendo Switch. Det släpps dessutom till Game Pass dag ett.