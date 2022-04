Vad sjutton håller Ethan Carter hus och hur många generationer av pruttande, färgblinda riddare krävs för att ta sig igenom ett slott? Det kan man ta reda på helt gratis i och med att The Vanishing of Ethan Carter (hämta här) och Rogue Legacy (hämta här) just nu och fram till den 14 april är gratis att hämta från Epic Games Store.

The Vanishing of Ethan Carter är en övernaturlig berättelse där vi i rollen som Paul Prospero ska ta reda på vad som hänt med Ethan Carter. Han använder sina övernaturliga krafter för att pussla ihop händelseförloppet kring försvinnandet. Utvecklingen stod The Astronauts för, som i dagsläget jobbar för fullt med det läckra actionspelet Witchfire, som ska släppas i early access senare i år.

Rogue Legacy är i sin tur ett riktigt underhållande, sidoskrollande rogulite där man ska försöka ta sig igenom ett slott. När man dör lämnas facklan över till nästa person i släktledet, och twisten är att alla har olika attribut som kan hjälpa eller stjälpa. ADHD får till exempel karaktären att röra sig snabbare, medan Alzheimers innebär att man inte längre får tillgång till kartan. Uppföljaren, Rogue Legacy 2, befinner sig just nu i early access.