Det blev Returnal som kammade hem det åtråvärda årets spel-priset på Bafta-galan (British Academy of Film and Television Arts). Trots celebert nomineringssällskap i form av Deathloop, Forza Horizon 5, Inscryption, It Takes Two och Ratchet & Clank: Rift Apart, var det alltså det finskutvecklade roguelite-spelet som fick galans mest åtråvärda pris, utöver att även vinna priserna för bästa ljud och musik.

Vår svenska guldgås It Takes Two fick nöja sig med priserna för bästa multiplayer och "original property", vilket inte är fy skam det heller. Andra vinnare inkluderade Ratchet & Clank för bästa animation, Inscryption för bästa speldesign, Unpacking för bästa narrativ och Before Your Eyes för "bästa spel bortom underhållning". Samtliga priser hittar ni här.

Tidigare vinnare av årets spel-priset inkluderar Hades, Outer Wilds, God of War och What Remains of Edith Finch, så Returnal är onekligen i gott sällskap.