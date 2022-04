My Time at Portia-uppföljaren My Time at Sandrock skramlade in fem gånger så mycket pengar som de siktat på i sin Kickstarter-kampanj för runt 1 1/2 år sedan, och snart kan man sätta tänderna i det. Dessvärre rör det sig inte om det färdiga spelet, utan en early access-variant som släpps på Steam den 26 maj.

Utvecklaren Pathea Games väntar sig att spelet kommer att förbli i early access i runt ett år, och inledningsvis kommer det att inkludera en del av den första akten såväl som romans- och vänskapsuppdrag i takt med att de blir tillagda.

Även multiplayer ska testas under early access-tiden (men verkar inte vara med direkt vid ea-släppet), vilket lär glädja de som saknade att kunna spela med andra i föregångaren. De siktar på minst fyra samtidiga spelare i en spelvärld som är separat från singleplayer-läget, där man kan bygga och äventyra tillsammans.

Den 26 dags är det som sagt early access-dags.