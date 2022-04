En del World of Warcraft-spelare har fått en undersökning från Blizzard med frågor om Wrath of the Lich King Classic, det skriver Wowhead. Företaget har ju släppt Classic-utgåvor av original-WoW och The Burning Crusade (första expansionen), så att Lich King (expansion nummer två) får samma behandling kändes rimligt redan före frågeformuläret skickades ut.

Men inget är bekräftat än, och frågorna kan peka på att det är en del jobb kvar innan Lich King Classic eventuellt avtäcks. Bland annat vill de veta vilken av två versioner som föredras: för 40 respektive 60 euro, med lite fler saker inkluderade i den dyrare. I ett annat formulär frågas hur intressant saker som karaktärsförflytting, mounts och speltid är.

De två släppta Classic-utgåvorna kom 2019 och 2021, och vanliga WoW-expansioner släpps jämna år med två års mellanrum. Med den logiken får vi WoW: Lich King Classic nästa år.

Nästa World of Warcraft-expansion avtäcks nästa vecka, den 19 april, och release senare i år känns hyfsat sannolikt. Rykten viskar att den kan heta Dragonflight.