No More Heroes 3 släpptes exklusivt till Nintendo Switch i augusti 2021. I natt utanonserades det att spelet även kommer till PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X och PC och det släpps redan i höst. Spelet kommer finnas digitalt och i en fysisk exklusiv limited edition-version med massa annat godis.

Även om Switch-versionen flöt på bra under striderna har den fått kritik för at sega ned rejält ute i den öppna världen. Gissningsvis kan dettas nu rådas bot på med lite mer kraftfull hårdvara.