Den digitala versionen av brädspelet Gloomhaven blev färdigt 2021 efter att ha legat i early access i flera års tid. Nu är det dags för en expansion till det massiva brädspelet och Jaws of the Lion släpps redan nästa månad.

Jaws of the Lion innehåller 25 nya scenarios, 10 nya fiender och bossar. Det kommer gå att spela fyra nya hjältar som Demolitionist, the Hatchet, the Red Guard och Voidwarden. Givetvis kommer det finnas tonvis med nya saker och utrustning via guildmastern. Expansionen kommer (som orginalet) gå att spela både i singleplayer och i ett samarbetsläge för fyra spelare över internet. Värt och nämna är att den som förhandsbokar expansionen på STEAM får också 15% rabatt på hela kalaset.