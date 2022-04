Lego Star Wars: The Skywalker Saga har återupprättat fansens förtroende. Åtminstone vad gäller just Lego Star Wars-spel. Succén säljer något enormt, och utgivarna är såklart inte sena att kapitalisera på detta nyvunna förtroende. Nu släpps två nya dlc-paket med figurer, och tillsammans med allt annat innehål har du nu över 350 figurer att spela med, utspridda över de nio olika filmtolknngarna i spelet.

Vi har såklart redan en hel uppsjö av figurer att välja på i den här megasagan, men nu lanserar alltså tolv nya, uppdelade i två paket. Först ut har vii minfigs från filmen Rogue One (2016), med bland andra Jyn Erso och K-2SO. Sedan kan man hämta hem original-legokaraktärer som de såg ut i spelen 1999. Kolla in listan här nedan:

Rogue One: A Star Wars Story Pack

Classic Characters Pack

Vill du ha allt som som släpps så kan du köpa Lego Star Wars: The Skywalker Saga Character Collection pack, som innehåller sju uppsättningar, inklusive figurer från The Mandalorians två första säsonger.

Looking for a more classic look - grab these classic profile pics from the Classic Pack. #LEGOStarWarsGame pic.twitter.com/Gu3uYwk7t9