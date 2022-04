Spökjagandet tycks ha nått en ny guldålder, med spel som Phasmofobia och Midnight Ghost Hunt i early access, och givetvis även kommande Ghostbusters: Spirits Unleashed. Nu visar det sig dessutom att ytterligare ett officiellt Ghostbusters-spel är på väg, som kort och gott heter Ghostbusters VR.

Som namnet antyder är det ett virtual reality-spel, och det är (åtminstone än så länge) utannonserat till Meta/Oculus Quest 2. Spelet ska ge oss ett "nytt kapitel i Ghostbusters-universumet" och utspelar sig i San Francisco snarare än New York. Trailern ger oss inte jättemycket att gå på och ser inte ut att vara faktiskt gameplay, men vi vet åtminstone att vi kommer kunna spela ensamma eller med upp till tre medspelare.

Något vi kan konstatera är att det är en rätt lättsam tolkning av varumärket (även om Ghostbusters aldrig varit gravallvarligt), speciellt med tanke på att en av spökjägarna är iklädd en hatt som påminner om en jävligt ilsken råtta. Att låsa upp kosmetiska föremål verkar alltså vara på tapeten.

Hur som helst lockas vi med en matig kampanj där vi ska spåra, skjuta och fånga spöken. Utvecklingen står Ndreams för, som bland annat utvecklat Far Cry VR: Dive Into Insanity, Phantom: Covert Ops, Fracked och kommande Little Cities.