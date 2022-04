Det gick ju inte så bra det här. Redan 2019 kunde vi rapportera hur spelarantalet för det sydkoreanska mmo:t Tera sjönk drastiskt. Servrar slogs ihop och blev till slut bara tre. En med fokus på PvE, en för PvP och en tredje för rollspelande.30 juni, efter 10 år online, stängs spelet ner helt för då utvecklarna Bluehole har beslutat sig för att inte jobba vidare med titeln. Något utgivaren Gameforge beklagar, men uttrycker förståelse för.

The Adventure Ends

Unfortunately, we come bearing bad news: TERA’s developers, have decided to cease work on TERA. As the last remaining publisher, it is with a heavy heart that we must respect Bluehole’s decision, and will also have to shut down the game.https://t.co/LFaJU1fhDk pic.twitter.com/HwjPO1s9le