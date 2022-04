Det verkar som att The Hunter: Call of the Wild från svenska Expansive Worlds har fått lite konkurrens på den virtuella jaktmarknaden. Igår utannonserades nämligen Way of the Hunter, med nyöppnade Nine Rocks Games som utvecklare och THQ Nordic som utgivare.

Utannonseringstrailern bjuder på läckra vyer över skogar, berg, floder och andra marker, utöver en redig skara djur och det bajs de lämnar efter sig. Spelet har två olika kartor – en i USA och en i Europa – på 142 kvadratkilometer vardera, så det finns mycket utrymme att traska runt i. Djuren lämnar spår efter sig och vi kan även analysera blodstänk, utöver att detaljgranska våra skott med en speciell skottkamera. De utlovar även realistisk ballistik och kulfysik.

Men det finns även en berättelse att följa, som handlar om en familjedriven jaktrörelse som sett bättre dagar. Vill man bara fokusera på jakttroféer så ska spelet inkludera ett komplext system för att generera unika varianter baserat på flera olika faktorer.

Way of the Hunter ska släppas "snart" till pc, Playstation 5 och Xbox Series X/S. Mer bilder och info på Steam-sidan.