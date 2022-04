Så var det äntligen dags. Sony meddelar att Playstation 5 i veckan ska få stöd för tekniken Variable Refresh Rate (VRR), så länge man har en HDMI 2.1 VRR-kompatibel tv eller skärm.

Det är alltså en teknik för att få skärmens bilduppdatering att synkas med bilden som konsolen matar ut, vilket minimera hack på grund av "fram pacing" såväl som "screen tearing". Resultatet ska vara en jämnare och skarpare upplevelse, enligt Sony.

Spel fungerar inte med tekniken per automatik, men det går att patcha in stöd i redan släppta titlar. Till att börja med säger Sony att Playstation 5-versionerna av följande spel kommer att VRR-patchas under de kommande veckorna:

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Efter att VRR har släppts kommer tekniken att aktiveras automatiskt för spel som stödjer den, så länge konsolen är ansluten till en HDMI 2.1 VRR-kompatibel tv eller skärm. Resultatet kan dock variera från skärm till skärm och spel till spel, och upplever man grafiska problem går den att stänga av.