Huruvida en remake av 2013 års The Last of Us verkligen behövs är oklart (rösta gärna nedan). Ryktet kring en sådan har dock gått, och nu är det dags att fylla på bränslet i rykteskarusellen.

VGC rapporterar om en QA-testare, med Naughty Dog som arbetsgivare sedan april 2019, som listar "ej tillkännagivet remake-projekt" i sitt cv på Linkedin. Det skulle visserligen kunna vara något annat (Uncharted? Jak and Daxter?) men då ryktet har gått kring The Last of Us känns det som lågoddsaren. Det sägs att remaken först sköttes externt, men flyttade till Naughty Dog.

Det har också sagts att remaken är snudd på klar att släppas, och kan nå oss redan i år.