För en månad sedan blev det till slut officiellt att Sony ämnar stöpa om sin prenumerationstjänst Playstation Plus, bland annat genom att slå ihop den med deras andra prenumerationstjänst, Playstation Now. Då fick vi veta att den nya tjänsten skulle lanseras i delar av Asien i juni, men fick inget specifikt datum för oss i Europa.

Nu vet vi dock vilken dag som ska markeras i europeiska almanackor, nämligen 22 juni. Andra platser i världen får lite försprång, eftersom det ser ut som att tjänsten släpps på vissa håll i Asien den 23 maj, i Japan den 1 juni och i Amerika den 13 juni.

Med andra ord har spekulanter två månader på sig att komma underfund med vilken av de tre prenumerationsnivåerna de ska välja: PlayStation Plus Essential (95 kr per månad), PlayStation Plus Extra (150 kr per månad) eller PlayStation Plus Premium (180 kr per månad). Det är dock priserna om man betalar månadsvis, och som vanligt lönar det sig att istället välja längre prenumerationer. Mer info om vad de olika nivåerna inkluderar här.