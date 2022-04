Svenska Sharkmob avslöjade redan 2020 att de jobbade på ett spel i Vampire: The Masquerade-världen. Ni vet, varumärket som numera ägs av Paradox och som kanske rönt mest framgång med klassiska rollspelet Bloodlines. Men nu är det mer action än dialog som gäller, och det i form av ett battle royal-spel som också är free-to play.

I Bloodhunt hoppar spelarna in i ett krig mellan vampyrklaner, mitt i ett mörkt och neonpulserande Prag. Motståndarna är dels de andra spelarna, men även en mystisk kraft som försöker förgöra hela vampyr befolkningen.

PC-spelare som varit med i early access kan redan spela det, likaså PS5-ägare. Nya pc-spelare får vänta till klockan 18:00 ikväll.

Hello Bloodhunt Community!

Here are the timings once again showing when you can start to play Bloodhunt on the 27th of April:



-PC Early Access Players & PS5 Players - 10:00 CEST / 01:00 AM PT

-New PC Players - 18:00 CEST / 9:00 AM PT



See you very soon in Prague! pic.twitter.com/t1vsOW8Bw5