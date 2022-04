För ett par dagar sedan rapporterade vi om rykten om att Fifa 22 möjligtvis skulle inkluderas i maj månads Playstation Plus-utbud. Nu har Sony tagit bladet från munnen, och visst vankas det Fifa 22. Utöver själva spelet får man dessutom ett paket spelare till Fifa Ultimate Team-läget. Är ni tveksamma till att hämta hem det så läser ni FZ:s recension här.

Men bollsparkarna kommer inte ensamma till Sonys tjänst, utan för även sällskap av bland annat Tribes of Midgard, som blandar överlevnad, rollspel och co-op. Precis som namnet antyder är det nordisk mytologi som sätter ramarna för detta äventyr, där man ensam eller med upp till nio andra ska försvara Yggdrasils frö mot ondskans krafter.

Avslutningsvis har vi Curse of the Dead Gods, som är ett läckert roguelite-spel där man beger sig in i ett tempel för att förhoppningsvis komma längre in för varje runda. Mörkret är, föga förvånande, fullt av monster och fällor, så det gäller att vara på hugget och dra nytta av både nya vapen och de tveeggade förbannelser man "berikas" med.