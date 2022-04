Vår recension av This War of Mine 2014 avslutades så här:

“Bakom de storslagna historierna om ära och hjältar är krig inget annat än deprimerande skit. This War of Mine speglar den svåra tillvaron på ett moget sätt samtidigt som det tillhandahåller intressant mekanik där det gäller att hushålla med resurser och fatta de där djupt svåra besluten. Vad är du egentligen villig att göra för att rädda dina vänner?”

En ganska bra sammanfattning av en titel som tar en helt annan väg i sin strävan att försöka beskriva krig i spel. Nu kommer 11 Bit Studios hyllade, sidscrollande överlevare till PS5 och Xbox Series, i en nygammal uppdaterad tappning - en så kallad Final Cut.

Versionen släpptes till PC redan 2019, och den innehåller förbättrad grafik, en UI-uppdatering, alla gratis-dlc som har släppts samt olika andra, mindre tillägg. Dock ingår inte spelets tre story-dlc, vilka gav ett helt annat djup till överlevnadsupplevelsen. Dessa kommer man att få köpa separat, eller via This War of Mine: Complete Edition-paketet.

Spelet släpps 10 maj, och kommer även att finnas på Game pass. FZ har streamat titeln i samband med att utvecklarna gjorde en drive för att samla in pengar till Ukraina. Kolla in reprisen här nedan!