På tisdag blir det Warcraft-nyheter. Då kör Blizzard en live-stream där de presenterar det Warcraft-spel till mobiler som dök upp i nyhetsflödet i vintras. Vi lär nu få lite mer kött på benen om spelet.

Tisdag den 3 maj är det alltså dags, och stremen drar igång klockan 19 svensk tid. Du kan se den på den här siten.

Det har varit mycket spelsnack från Blizzard på sistone. I dagarna har Overwatch 2-betan börjat testas av en större publik (fortfarande sluten testning dock). I måndags fick vi veta att Diablo Immortal (ja, det mobilspelet) släpps den 2 juni - till både mobil och pc. Och för nån vecka sen avtäcktes två World of Warcraft-grejer: expansionen Dragonflight och retroflirten Wrath of the Lich King Classic.