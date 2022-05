Total War: Warhammer 3 fick sin första stora patch förra månaden, och det vankas mer av den varan. Nu har Creative Assembly gett oss en komplett roadmap för 2022, där de listar alla större uppdateringar de planerar att släppa under året. Allt är givetvis inte hugget i sten, så vänta er att saker flyttas runt och ändras under årets lopp.

Nästa stora uppdatering är 1.2, som ska komma under maj. Den fokuserar på att fixa problem som communityn rapporterat, som att AI-fraktioner är för snabba med att återuppbygga sina torn och är lite väl benägna att attackera spelaren även om det finns andra, farligare fiender i krokarna.

Under det tredje kvartalet (juli till september) släpps uppdatering 1.3, som kommer att lägga till ett andra Regiments of Renown och bland annat renovera färdighetsträden lite. Under samma kvartal släpps även mod-verktygen Total War Assembly Kit, men framförallt uppdatering 2.0, som inkluderar en betaversion av Immortal Empires, som är motsvarigheten till Mortal Empires i Total War: Warhammer 2, där man får slåss över hela Warhammer-kartan från alla tre spel.

Under det fjärde kvartalet (oktober till december) väntar sedan uppdatering 2.1 och antingen 2.2 eller 3.0. Hur det än blir med det så säger de att Immortal Empires är en viktig del som de kommer att göra stora förbättringar av i årets sista stora släpp.

