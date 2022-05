Det hamnade på sjunde plats i FZ:s Årets spel-lista 2021. Det snodde också också en fin elfteplats när ni i communityt röstade fram era favoriter förra året. Och fler än vi verkar ha uppskattat Psychonauts 2 - även om det inte fått så mycket skriverier efter släppet.

Enligt Lisette Titre-Montgomery, som nyligen slutat på studion Double Fine, är spelet deras bäst säljande hittills. Titre-Montgomery publicerade inga siffror, men enligt Eurogamer uppskattas det förra spelet ha sålt 1,7 miljoner exemplar, vilket då torde innebära att Psychonauts 2 har överträffat det resultatet.

My leadership resulted in shipping @DoubleFine highest rated and best selling game to date. Nominations/Awards include (not limited to):

Game of the Year - The Game Awards (nominee)

Best Art Direction - The Game Awards (nominee)

Adventure Game of the Year - DICE (nominee)