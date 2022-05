2016 års Redout var en lika snabb som underhållande arkadracer med rötterna stadigt förankrade i Wipeout- och F-Zero-mylla. Om ett par veckor är det dags igen - Redout 2 släpps den 26 maj, så du som brinner för 90-talsracing med gravitationen satt på paus har något att se fram emot.

Spelet marknadsförs som "The fastets racing game in the universe", och kommer till pc, PS5 och PS4, Xbox Series och Xbox One, och Nintendo Switch. Trailer ovan, gameplay-rulle här: