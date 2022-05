Det är inte bara Valves egna Half-Life-spel vi blivit snuvade på, som Half-Life: Episode 3 och Half-Life 3. Även externa parter har fått äran att jobba med det anrika varumärket, och ett av spelen som kunde ha blivit till verklighet är Ravenholm, från Arkane Studios.

Numer är de framförallt kända för Dishonored-spelen, men runt 2006 hade de lyckats impa på Valve med Arx Fatalis och Dark Messiah of Might and Magic, och fick då chansen att jobba på det redan påbörjade projektet Ravenholm.

Noclip har tidigare gett oss en titt på det nedlagda projektet, men nu är de tillbaka med en längre video om det. Och till skillnad från Noclips andra videor är det här en fullständig genomspelning av de nivåer som Arkane hann skapa, varvat med kommentarer om vad det är vi ser. Det ser ur att vara en riktigt nervkittlande upplevelse, med snabbare zombier än vi är vana vid i Half-Life.

Det är trist att spelet aldrig färdigställdes, speciellt med tanke på hur långt Arkane hade kommit i utvecklingen.