Köpfesten rullar på. Nu senast köpte svenska Embracer-gruppen upp fler Square Enix-studior, och Microsoft har som bekant shoppat friskt, till synes helt gränslöst. Det har snackats mycket om vad Sony kommer att kontra med - bland annat har det tisslats om att man kikar på just Square Enix.

En annan snackis är att Sony borde köpa upp Warners speldivision, och den tanken för nu analytikern Michael Pachter vidare när han i ett avsnitt av Pachter Factor resonerar om hur smart ett sådant drag skulle vara.

Pachter säger att det vore helt rätt för Sony att köpa upp Warner Bros. Interactive, men även att värdet hänger lite på att man kan dra nytta av DC Comics-franschiserna. Det skulle alltså hänga på att man kan föra in superhjältarna i affären på ett sätt som gynnar alla inblandade. Lord of the Rings och Harry Potter ingår också i Warner-sfären.

Spekulationer än så länge, men Pachter är en man som har örat mot rälsen. Framtiden får utvisa vilka ytterligare överraskningar köpeåret 2022 kommer att leverera