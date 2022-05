Redan 2021 kunde vi berätta att Neill Blomkamp, kanske mest känd som regissören till alien-rullen District 9, börjat doppa tårna i spelträsket. Han berättade då att han gjort gemensam sak med studion Gunzilla Games, som ”chief visionary officer”. Det meddelades också att den förhållandevis lilla, tyska studion jobbade på ett AAA-spel.

Nu möts vi beskeded att det Unreal engine-drivna spelet är ett “next-generation battle royale with strong focus on narrative progression.” Titeln är Off the grid, och vi har nu fått en första teaser av spelet.

Tredjepersons-perspektiv, upp till 150 spelare på en karta och PvP såväl som PvE är det som gäller, och kartorna ska enligt pressreleasen förändras i realtid. Studion är ambitiösa i sina uttalanden; bland annat kallas spelet för ett battle royal 2.0, och detta mycket tack vare att världen “får ett eget liv”. Teasern säger inte så mycket, men vad tror ni själva?