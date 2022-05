Zombiespelet The Day Before har sett riktigt häftigt ut i sina trailers – så pass häftigt att vissa faktiskt ifrågasätter om det är ett riktigt spel. Vi får helt enkelt vänta och se, men tyvärr står det klart att den väntan blir längre än planerat.

Via IGN säger utvecklaren Fntastic att de har den stora glädjen att meddela att de kommer att skifta till Unreal Engine 5, vilket ska göra spelmekaniken ännu mer fantastisk. Den andra sidan av myntet är dock att det innebär att spelet skjuts upp till 1 mars 2023, istället för att släppas 12 juni som planerat.

Fntastic är en hyfsat obeprövad studio som hittills bara släppt spelet Propnight. Det har visserligen fått ett okej mottagande, men The Day Before ligger på en helt annan ambitionsnivå. Det ska bjuda på en öppen spelvärld som inkluderar både landsbygd och en The Division-osande storstad. Därtill ska man kunna köra fordon, och hela rasket körs online med andra spelare.