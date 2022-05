Sett till antalet spelare såg Outriders från People Can Fly ut att göra riktigt bra ifrån sig vid släppet, även om en god portion av dessa sannolikt spelade via Game Pass. Men några månader efter släppet meddelade People Can Fly att de inte fått några royalties för spelet från Square Enix (och dessutom inte fått någon tydlig information om varför), vilket innebar att spelet inte hade gått med vinst vid det laget.

Nu har det gått över ett år sedan släppet och den stora expansionen Worldslayer ska släppas i slutet av juni, så man skulle kunna tro att spelet nu borde ha börjat generera vinst. Men så verkar inte vara fallet.

Enligt en rapport från People Can Fly hade de fram till 31 december 2021 fortfarande inte fått några royalties, och de skriver att det inte finns några garantier för att spelet kommer att sälja tillräckligt bra i framtiden för att Square Enix ska tjäna tillbaka kostnaderna för utvecklingen, marknadsföringen och distributionen av spelet.