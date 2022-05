Outwards oförlåtliga och otroligt öppna värld har nog lett till en hel del rage quits, men det går inte att förneka att det är en riktigt häftig upplevelse för spelare som föredrar att inte bli hållna i handen. Det släpptes under 2019 och har sedan dess även fått två expansioner, och snart släpps dessutom Outward: Definitive Edition till pc, Playstation 5 och Xbox Series X/S.

Denna utgåva av spelet inkluderar de två expansioner som släppts, Soroboreans och The Three Brothers, men det finns även nyheter i form av optimeringar, fixar och underlättande funktioner. Utvecklaren Nine Dots Studio säger att de vill lämna spelet i ett så bra skick som möjligt innan de går vidare till nya projekt.

Om man inte vill äventyra ensam så stödjer Outward co-op för två spelare, och dessutom på delad skärm även på pc. Det är för övrigt ett väldigt bra sätt att uppleva spelet på, eftersom det kan vara rätt överväldigande och lägger stort ansvar på spelaren att komma underfund med vad som behöver göras.

Om man äger grundspelet och expansionen The Three Brothers så ska man få en digital version av denna utgåva gratis. Släppet sker den 17 maj.