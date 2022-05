DI Digital skriver att Josef Fares och hans Hazelight mår rätt bra just nu. It Takes Two, som utsågs till årets spel 2021 av både FZ-redaktionen och er läsare, har sålt i mer än sex miljoner exemplar. Det bidrar till att bolaget har kammat in en vinst på 200 miljoner, före skatt. Omsättningen steg till 488 miljoner under förra året - vinstmarginalen var hisnande 40%. ”Det är otroligt och inget jag någonsin hade räknat med”, säger Josef Fares till DI Digital.

Men han tänker inte rida på framgången och försöka börsnotera Hazelight: ”Jag sätter hellre bolaget i konkurs än börsnoterar det”, säger han till sajten.

Siffrorna för 2021 har inte kommit in, men under 2020 omsatte den svenska spelbranchen 34,7 miljarder kronor, en ökning med 41% från året innan. Globalt ökade omsättningen 20%. Detta enligt branschorganisationen Dataspelbranchens så kallade Spelutvecklarindex.