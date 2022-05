För lite mer än ett år sedan meddelade Capcom att online-spelet Resident Evil Re:Verse, som skulle bli en sorts kompanjon till Village, hade försenats, igen. Detta efter att en beta inte riktigt motsvarat fansens förväntningar. Efter det blev det ganska tyst, men nu syns livstecken.

Det är på den europeiska kalssificeringsbyrån PEGI:s hemsida som spelet har dykt upp, i form av en märkning för Stadia-versionen.

Stadia version of Resident Evil Re:Verse was just rated in Europe: https://t.co/81wlUU8Gj0



The PS4, Xbox One, and PC versions were rated a year ago today.



It lives...? pic.twitter.com/c3toZ0aFep