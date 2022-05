Tidigare idag rapporterade vi om potentiella släppdatum från Ubisofts helårsrapport, och nu är det dags för Electronic Arts. De är dock lite mer hemlighetsfulla av sig, eftersom de spelsläpp de lockar med i sin presentation ännu inte har utannonserats.

Spelsläppen under det kommande finansåret inkluderar bland annat Need for Speed, NHL och Fifa, men även fyra spel utan namn. De ska släppas under finansårets fjärde kvartal, vilket innebär någon gång mellan 1 januari och 31 mars 2023. Det rör sig om "ett stort varumärke", en partnertitel, en remake och en sporttitel.

Vad det är för spel kan vi givetvis bara spekulera i, men det har ryktats en del om att en uppföljare till Star Wars Jedi: Fallen Order är på väg, så det skulle kunna vara det "stora varumärke" de nämner.