Kirby 64: The Crystal Shares är nästa Nintendo 64-spel till Switch Onlines Expansion Pack. Under året har vi hittills fått Banjo-Kazooie, The Legend of Zelda: Majora's Mask, F-Zero X och Mario Golf.

Sedan tidigare har vi också titlar som Super Mario 64, Mario Kart 64 och Yoshi's Story.

Det är ett fint år för Kirby överlag, då vi nyligen fick Switch-titeln Kirby and the Forgotten Land, en "viktig milstolpe" i seriens historia. 3d-Kirby är lite av en grej just nu, men framgången med Forgotten Land ska "inte nödvändigtvis" ses som ett skifte till 3d.