Obsidian har fler järn i elden än bara The Outer Worlds 2. Action-rollspelet Avowed är på väg, men trots att det var ett bra tag sedan det utannonserades har vi fortfarande bara utannonseringstrailern såväl som lite rykten att bygga våra förväntningar på.

Och inte får vi mer kött på benen av dagens Avowed-nyhet, eftersom den helt enkel handlar om att spelets "lead narrative designer", Kate Dollarhyde, nu jobbar sin sista vecka hos utvecklaren. På Twitter tackar hon för fem fantastiska år hos Obsidian och skriver att hon nu ska dra vidare för att jaga personliga, kreativa projekt. Hon tackar dessutom alla som spelat Pillars of Eternity II: Deadfire, Outer Worlds eller spelens DLC, och säger att det varit ett nöje att delta i skapandet av dem.

När vi får se mer från Avowed har vi ingen aning om, men det var snart ett år sedan Obsidian hävdade att något skulle visas upp "snart", så ... vilken minut som helst nu.

Hur spelet kommer att vara uppbyggt vet vi heller inte, men källor som säger sig ha fått se material från spelet hävdar att det är som "The Outer Worlds möter Pillars of Eternity", och att om The Outer Worlds är Obsidians svar på Fallout, är Avowed deras svar på The Elder Scrolls. Å andra sidan säger Xbox-chefen Phil Spencer att det kommer att skilja sig rejält från The Elder Scrolls, så vi får helt enkelt vänta och se.