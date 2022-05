Det har varit en del Star Wars-nyheter under helgen. Inte nog med att Obi-Wan-serien hade premiär i fredags på Disney+ så utannonserades det samtidigt att vi får en uppföljare på Star Wars: Jedi Fallen order. Nyheterna stannar dock inte där utan det utannonserades även att Knights of the Old Republic 2 släppts till Switch den 8:e juni i sommar. Inte nog med det, utan de kommer även lägga till ett gratis DLC med allt innehåll som blev bortklipp (innan spelets release) och sedan har restaurerats.

I och med att ettan redan finns på Switch så kanske vi kan hoppas på en fysisk release med de båda spelen på en liten liten kassett?