The Last of Us Part 2:s multiplayer-del kommer bli ett fristående spel. Det berättade Naughty Dogs Neil Druckmann nyss i Summer Game Fest-streamen.

En ensam konceptbild var det enda som visades från The Last of Us 2:s multiplayer.

Det blev inget gameplay, bara en ensam konceptbild, men Druckmann berättade att spelet, vars namn är okänt, blir minst lika stort som Naughty Dogs singleplayer-spel. Det är också story-drivet, med helt nya karaktärer i huvudrollerna och det utspelas av allt att döma åtminstone delvis i San Francisco.

Spelet verkar inte vara tillräckligt nära release för mer detaljerad information än så, och inget rörligt material visades alltså. Men mer info lär komma vad det lider.