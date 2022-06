Starfield försenades till 2023 för en månad sedan och en hel värld av rymdsugna nördar fällde en kollektiv tår. Det är hyfsat okaraktäristiskt för Bethesda att försena spel, och en del oroade sig över att Starfield stött på någon form av patrull i utvecklingen. Men spelet ska faktiskt nästan vara färdigt, åtminstone om man ska tro Todd Howard.

På en presskonferens inför sommarens "istället-för-E3-show" (via Gameinformer) ska Howard ha sagt: "We're putting the finishing touches on Starfield, which is an incredible opportunity for us." De sista bitarna håller alltså att sättas på plats, varpå vi får anta att spelet ska finputsats till Bethesdas sedvanligt höga release-nivå...

Men vänta, det finns mer. Den vakna Reddit-användaren ganndalf fick syn på en intressant fotnot på Game Pass-sidan. Längst ner står det nämligen (översatt): "Starfield: väntas tidigt 2023." Vad "tidigt" innebär går givetvis att diskutera, men årets första kvartal känns passande. Kanske får vi äntligen lite gameplay och kanske även ett nytt släppdatum under Xbox och Bethesdas evenemang den 12 juni?