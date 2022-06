Det är verkligen himmel och helvete för Diablo Immortal. Efter hård kritik mot kanske framför allt mobil- och pc-spelets mikrotransaktioner har actionrollspelet det lägsta användarsnittet på Metacritic i Blizzards historia. Med tanke på Warcraft III: Reforged är det ändå en slags bedrift.

Men. Diablo Immortal har samtidigt den "största lanseringen i seriens historia", då spelet installerats 10 miljoner gånger om. Värt att påpeka är förstås att Immortal, till skillnad från trilogin, är free-to-play. Därmed är förstås tröskeln inte lika hög för att ta del av spelet.

Diablo III hade sålt i 30 miljoner ex fram till 2015, men det är osäkert om den siffran inkluderar expansionen Reaper of Souls. Diablo IV är under utveckling, men släpps tidigast under nästa år.