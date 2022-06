Castlevania återvänder till Netflix med en ny serie som kommer heta Castlevania Nocturne. Serien tar vid flera år efter förra serien och denna gång får vi följa Richter Belmont. Detta innebär att vi rör oss in i tidsperioden där det populära Castlevania Symphony of the Night utspelar sig. Det är värt och nämna är att Symphony of the Night hette Noncturne in the Moonlight i Japan, och med tanke på serien heter just Nocturne lär vi nog få se mer av Alucard också. En trailer finns att se här nedan.

Projektet leds av Kevin Kolde som också jobbade på förra Castlevania-serien. Det är dock ännu oklart om när serien har premiär, men vi lär få veta mer inom en snar framtid.