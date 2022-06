Aspyr har portat många spel och gjort det bra, men med Star Wars Knights of the Old Republic II har något gått snett. Kanske har utvecklaren helt enkelt huvudet fyllt med KotOR-remaken?

Det förtäljer inte historien, men klart är att KotOR 2 i nuet är omöjligt (eller snudd på) att slutföra på Switch, dit spelet släpptes 8 juni. Aspyr fick en, förståeligt nog, upprörd fråga på Twitter där Daniel Moore frågar om utvecklarna är medvetna om att spelet är "omöjligt att klara". Det är de.

En annan fyller i att hen minsann klarat spelet, men fick försöka hela 14 gånger (!) för att komma runt buggen. Med andra ord tycks det trots allt inte vara fullt så omöjligt som Aspyr ger sken av, men nära nog. Något datum för patchen har vi inte, men vi hoppas teamet lägger på ett kol.