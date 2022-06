Battle royale-genren består av många konkurrerande titlar och är inte den lättaste att slå sig in i. Det fick Proletariat och deras Spellbreak erfara, som trots stundtals höga spelarantal under sina fyra år på marknaden inte lyckats etablera sig på ett hållbart sätt. Därför meddelar de nu att spelet kommer att slå igen portarna under början av 2023.

Spelet kretsar kring magi snarare än skjutvapen, och de försökte även satsa på att skapa en handling som utvecklades undan för undan. Den senaste uppdateringen till spelet släpptes dock 2 september 2021, så spelet har uppenbarligen haft problem ett bra tag nu.

Men ljuset i mörkret för Proletariat som studio stavas Blizzard. Spelgiganten ska nämligen köpa upp studion, och enligt Venturebeat är syftet att de ska hjälpa till att utveckla World of Warcraft. Det rör sig heller inte om någon pytteliten studio, för Proletariat består av runt 100 utvecklare, som nu ska jobba med bland annat Dragonflight-expansionen.