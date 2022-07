Skate (alltså spelet som egentligen borde ha hetat Skate 4) verkar fortfarande befinna sig hyfsat tidigt i sin utveckling, trots att EA:s VD hävdade att det skulle släppas "snart" i början av året. För ett tag sedan fick vi se vad som påstods vara en läckt video från spelet, och nu har vi äntligen fått en mer officiell titt på hur det ser ut.

De varnar att det rör sig om en för-för-för-alfaversion av spelet och att saker och ting därför kan se lite märkliga ut, men försäkrar att de jobbar för fullt med spelet. De säger sig lyssna på fansen angående vad de vill ha, vilket tycks ha lett till mer frihet i spelet, bland annat i form av parkour.

Videor i all ära, men inget slår att faktiskt på känna på spel på egen hand. Och i fallet Skate kan man få chansen att göra det genom att anmäla sig till ett slutet betatest via den här länken. Antalet deltagare kommer att skalas upp under utvecklingens gång, så det finns inga garantier för när man faktiskt får möjlighet att testa det.