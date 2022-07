Vi har tidigare rapporterat om att det fanns en spelförstörande bugg i portningen av Knights of the Old Republic 2 till Switch. Spelet visade sig nämligen krascha i en filmsekvens i senare delen av äventyret. Följden blev att KOTOR 2 helt enkelt inte gick att slutföra. Aspyr har tidigare sagt att de jobbar på att fixa buggen och att spelarna tills vidare ska använda ett fusk för att ta sig förbi filmsekvensen. Nu meddelar dock utvecklarna den glädjande nyheten att de lyckats patcha och fixat buggen i spelet.

Knights of the Old Republic 2 släpptes 2005 och utvecklades av Obsidian. Spelet har blivit lite av en klassiker, men är också känt för att vara framstressat och buggit.