Mary DeMarle har via sin Linkedin-sida avslöjat att Bioware gjort en betydande värvning – hon själv. Hon är en branschveteran som bland annat jobbat hos Ubisoft och Eidos Montreal.

Hos Eidos har hon främst jobbat med Deus Ex-serien, där hon lett arbete med handling, dialog och annat material för spel som Deus Ex: Human Revolution och Deus Ex: Mankind Divided. Hon skapade även handlingen för Marvel's Guardians of the Galaxy-spelet, som vann pris för bästa narrativ under årets Game Awards.

Det var inledningsvis inte klart vad DeMarle ska jobba med hos utvecklaren, men igår avslöjade Michael Gamble från Bioware att hon kommer att axla rollen som senior narrative director i Mass Effect-teamet, vilket med största sannolikhet innebär att hon kommer att jobba med nästa del i den anrika serien.