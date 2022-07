Många har varit skeptiska till The Lord of the Rings: Gollum, och att döma av kommentarerna och förhållandet mellan upp- och nedtummar på den senaste gameplay-trailern lär fler sälla sig till den skaran från och med nu. Kritiken börjar med grafiken, som känns rätt daterad sett till bland annat texturer, animationer och miljöerna över lag.

Vidare tycker många att det spelmekaniska känns oinspirerat, och i trailern ser vi mest hur Gollum lufsar runt i omgivningarna utan att egentligen göra något (bortsett från att kasta en sten). Å andra sidan är det ett smygarspel, så man kanske inte skulle ha väntat sig något annat. Hur som helst ser spelet ganska grovhugget ut, och frågan är hur mycket Daedalic Entertainment kommer att kunna putsa till det innan släppet den 1 september.

Det släpps hur som helst till pc, Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S och Nintendo Switch.