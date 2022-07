Igår anordnade utgivaren Nacon en show där de visade upp lite av vad de jobbar med. Vi har redan skrivit om spel som The Lord of the Rings: Gollum, Robocop: Rogue City och Terminator Survival Project (arbetstitel), och nedan hittar ni samtliga trailers och videor från showen.

Det är en salig blandning av genrer och koncept – som racing, skräck och en kocksimulator – och längst ner hittar ni dessutom lite hårdvara. Ni kan även titta på den fullständiga showen här.