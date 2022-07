Många är rädda för att fastna i ett fack, medan Supermassive Games gör allt för att utmåla sig som en ren och skär skräckfabrik. Efter Until Dawn inledde de skräckantologin The Dark Pictures som i tur och ordning gett oss Man of Medan, Little Hope och House of Ashes. Då de i år också hunnit med The Quarry (högt FZ-betyg) kunde man anta att det fick räcka med detta. Men inte då.

The Devil in Me avslöjades efter eftertexterna i House of Ashes, men även om vi vetat om det ett tag har vi enbart haft vaga releasefönstret "2022" att luta oss mot. Nu tajtas det till ytterligare.

Det blir en höstrelease (vågar vi gissa på Halloween...?) för hotellskräcken. Det avslöjas i en storytrailer som även ger oss en inblick i ensemblen som i likhet med många av Supermassives övriga titlar är tung på tonåringar. Vågar vi gissa att de kommer springa skrikandes åt fel håll?

H. H. Holmes-vibbarna är tydliga, ökänd för sitt "Murder Castle" i Chicago. Också det ett hotell.