Josef Fares och hans Hazelight Studios kan nu berätta att It Takes Two har sålt hela 7 miljoner kopior. Sedan releasen förra året har It Takes Two tagit emot bra kritik både från spelarna och kritikernas. Dessutom har det vunnit åtskilliga GOTY-priser och blev även årets spel här på FZ.

It Takes Two nådde 5 miljoner strecket för några månader sedan och att spelet fortsätter sälja måste ändå ses som imponerande då det snart är ett år gammal. Har ni inte hunnit spela Fares co-op äventyr är det en ypperlig chans nu i sommar. Spelet finns på samtliga format utom Nintendo Switch.