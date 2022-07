För två år sedan avslöjades det att Playground Games, tidigare enbart kända som Forza Horizon-studion, gör ett nytt Fable. En "nyhet" som redan var "känd" i och med en vild rykteskarusell.

Under de här två åren har vi dock inte fått några som helst nyheter, och utvecklingen sägs ha gått långsamt framåt då Playground, som sagt, inte har någon rollspelsrutin att tala om. Dock ska det tilläggas att studion anställt många nya ansikten, med desto större rutin – som Anna Megill.

Megill avslöjar via Twitter att hon är ny narrative lead på Fable, en roll som innebär ett helhetsgrepp av berättelsen, ensemblen och samverkan med andra kreativa toppar i projektet.

Hon är dock ingen nykomling i teamet, då Megill tidigare var lead writer. Hennes cv är ett imponerande sådant då hon även agerat narrative lead för Remedys Control, och även arbetat med Dishonored: Death of the Outsider och Ubisofts kommande Avatar: Frontiers of Pandora.

När vi får se livstecken från Fable är oklart. På Gamescom? I höst? Under 2023. Vem vet!? Inte vi.