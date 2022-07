Den som just nu går in på Steamsidan för Assassin's Creed Liberation HD möts av två illavarslande notiser. För det första: "På begäran av utgivaren är Assassin's Creed Liberation HD inte längre till salu på Steam". Illa nog, men den andra ser ut att slå spiken i kistan även för alla som äger spelet: "Vänligen notera att det här spelet inte är tillgängligt från och med 1 september 2022".

Recensionsbombningen har börjat, och det är nog förmodligen en de flesta kan sympatisera med.

Ubisoft har visserligen inte utvecklat notisen ovan, men tolkar man det bokstavligt ser det ut som om de plockar ner spelet – även för de som köpt det. Ett tilltag som rimmar illa om man bryr sig om sina konsumenter. Drabbas på samma vis gör även Silent Hunter 5 och Space Junkies.

Splinter Cell Blacklist och Prince of Persia: The Forgotten Sands påverkas också, men i mindre omfång. I de fallen är det "bara" deluxe-utgåvorna plus dlc som plockas ner 1 september.

Vi har rapporterat om att Ubisoft i september också släcker onlinefunktionalitet för diverse spel.