The Last of Us Part I har, som man säger i spelsvängen, gått guld. Därmed är Naughty Dog redo att skeppa och släppa spelet till Playstation 5 den 2 september. Det är tredje gången The Last of Us släpps i någon form, då originalet hade release 2013 och remastern släpptes till PS4 året därpå. Det kommer bli ett fjärde släpp då The Last of Us Part I också ska släppas till pc, "senare".

The Last of Us Part II släpptes till PS4 sommaren 2020.

The Last of Us, originalet alltså, är mer eller mindre unisont hyllat, men remaken har fått en hel del kritik. Inte minst för sin prislapp. Det är en remake, men Sony väljer att ta fullpris. Runt 700 spänn, enligt Prisjakt. Väljer du att köpa det digitalt via Playstation 5 blir det ännu saftigare.

Detta till trots har en Naughty Dog-medarbetare sagt att spelet inte är en "cash grab".