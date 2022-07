You Will Die Here Tonight är debutspelet från Spiral Bound Interactive, och de säger sig ha inspirerats av survival/horror-genrens gyllene era, fast med twisten att "överlevnad är omöjligt".

Det utspelar sig på herrgården Breckenridge Estate, där man spelar som samtliga medlemmar av en elitstyrka som har separerats från varandra. Målet är att ta fast en mördare, och som om inte det vore nog inhyser herrgården även en massa välklädda zombier. Man ser sin karaktär snett uppifrån, men striderna utspelas i ett 3D-läge ur förstapersonsvy, som spelet byter till sömlöst när man inte längre kan fly.

Permanent död (eller?) verkar vankas för de medlemmar som stupar, men deras val och handlingar ska påverka hur det går för resten av teamet.

You Will Die Here Tonight ska släppas i höst, till synes bara på pc.